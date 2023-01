SERIE C - I ragazzi di mister Cappelloni partono con il piede giusto conquistando tre punti all'esordio in campionato. Termina il girone invernale dell'Under 16 femminile che conquista una vittoria per 10 a 4 contro il Vela Ancona, confermandosi prima in classifica con quattro vittorie e nessuna sconfitta

Inizia la stagione della pallanuoto maschile di Serie C e la prima squadra della Pallanuoto Tolentino parte con il piede giusto conquistando tre punti all’esordio in campionato. Tra le mura amiche la squadra affronta la Rn Romagna, imponendosi in tutti e quattro i parziali: termina 15-6. Apre le marcature con la coppia Agostinelli-Bianchi, accorciano gli ospiti in superiorità numerica. Con Zeppilli e Andrenacci si va sul più tre, poi un goal per parte in chiusura del primo quarto, uno da centro per gli ospiti e un altra marcatura per Zeppilli. Gli ospiti trovano una deviazione vincente ad avvio secondo tempo, poi Svampa, Magi e Matteo Vella portano il Tolentino sull’8-3. Nel terzo parziale la formazione di mister Cappelloni allunga le distanze con Andrenacci, Bianchi, Svampa e doppietta di Matteo Vella. Due le marcature degli ospiti, risultato parziale 13-5. Andrenacci realizza un tiro di rigore, Matteo Vella un goal dai due metri. L’ultima rete della partita per gli ospiti fissa il risultato sul 15-6. Prossimo appuntamento, sabato 28 in trasferta a Bologna con la UP Persicetana.

I numeri della partita:

Pn Tolentino – Rn Romagna: 15-6 (5-2, 3-1, 5-2, 2-1)

Superiorità numeriche: Pn Tolentino 2/5 + 1/1 tdr, Rn Romagna 2/5

Pn Tolentino: Bellesi, Agostinelli 1, Caproli, Bordi, Magi 1, Noè, Andrenacci 3, Zeppilli 2, Bellabarba, M. Vella 4, E. Vella, Svampa 2, Bianchi 2. Tecnico Cappelloni, vice Ronconi.

Termina invece il campionato per il girone invernale della Under 16 femminile che conquista una vittoria per 10 a 4 contro il Vela Ancona, confermandosi prima in classifica con quattro vittorie acquisite e nessuna sconfitta.

«La società si esprime contenta dei risultati raggiunti dai suoi atleti, sicuri che riusciranno a dare ancora molte altre soddisfacenti emozioni».