MACERATA - L'imprenditore è morto questa mattina, aveva 79 anni. Era stato editore della rivista 'Punto e a Capo' e presidente della società sportiva Macerata '90. Il funerale domani alle 15,30 nella chiesa dell'Immacolata

di Luca Patrassi

Si è spento oggi in ospedale, dove era ricoverato per l’aggravarsi di una malattia che lo aveva colpito di recente, l’imprenditore Pierino Bellesi, maceratese di 79 anni, fondatore della Biemmegraf, azienda da qualche anno guidata dai figli. Il funerale si svolgerà domani alle 15.30, nella chiesa parrocchiale dell’Immacolata, la salma è stata composta nel Centro funerario di via Dei Velini.

Lascia la moglie Daniela, i figli Michele e Barbara. Pierino Bellesi era un personaggio molto noto e non solo in città. L’attività imprenditoriale era partita negli anni Settanta da una bottega artigianale nel cuore del centro storico, lungo via Matteotti a fianco dell’allora sede di Bankitalia, poi il trasferimento e l’ampliamento nella sede attuale, nella frazione di Piediripa. Attività imprenditoriale, ma un occhio attento ai diversi aspetti della vita cittadina, dal sociale al mondo dello sport senza dimenticare l’attività imprenditoriale svolta e l’impegno nell’associazione di categoria, la sezione territoriale maceratese di Confindustria. Bellesi aveva legato il suo nome anche al mondo del calcio e per qualche anno ha assunto la presidenza della società sportiva Macerata ’90, aveva anche firmato, come editore, diverse pubblicazioni di rilievo e, tra queste, una rivista (Punto e a Capo) che si proponeva come strumento di promozione e di conoscenza del territorio. Domani l’ultimo saluto a Pierino Bellesi, appunto in occasione dei funerali che si svolgeranno all’Immacolata, in corso Cavour: occasione di incontro per testimoniare la partecipazione al lutto della famiglia e ricordare ancora una volta i momenti che hanno visto come protagonista l’imprenditore maceratese.