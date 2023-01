TUTTO PRONTO - Francesco Cangiotti, presidente della società Funivie Bolognolaski, fa il punto sugli impianti e i servizi aperti

Domani inizia ufficialmente la stagione sciistica a Frontignano, sabato si inizia anche a Bolognola. La neve si è fatta attendere ma è arrivata sui Sibillini con accumuli che superano anche i 50 centimetri in quota.

Francesco Cangiotti, presidente della società Funivie Bolognolaski che gestisce le due stazioni dei Sibillini è molto ottimista su un buon inizio stagione. «A Frontignano abbiamo un ottimo innevamento sulla parte medio-alta del settore Saliere dove il manto nevoso all’arrivo della seggiovia Belvedere arriva a 50-60 centimetri; qualche centimetro ancora ci servirà invece alla partenza della seggiovia Saliere, dove comunque si riesce a rientrare un po’ da tutte le piste.

Apriremo quindi venerdì la seggiovia Saliere, la seggiovia Belvedere e il tapis roulant del campo scuola con tutte le piste dell’area Saliere fruibili; siamo riusciti a preparare in maniere ottimale anche il bel muro della pista Direttissima Belvedere grazie al nuovo battipista con verricello. Saranno operative anche le scuole sci e il noleggio e naturalmente anche il rifugio Saliere Mountain Lounge, dove sarà operativa sia la lounge sia il self service».

Da sabato 21 gennaio quindi la stazione di Frontignano con tutti i relativi servizi sarà aperta tutti i giorni anche durante la settimana. Situazione simile a Bolognola, dove sabato aprirà la sciovia Pintura 1 e i tappeti Scoiattolo e Madonnina, con la pista n.1, il campo scuola Scoiattolo e l’area bob slittini. «Qui per ora – prosegue Cangiotti – l’innevamento è meno abbondante ma si è attivato l’impianto di neve programmata che grazie alle basse temperature presenti sta producendo in maniera ottimale.

Nel fine settimana sono previsti altri 40-50 centimetri di neve fresca che quindi potranno permettere anche a Bolognola, già da domenica l’apertura di quasi tutte le piste. Anche a Bolognola gli impianti e relativi servizi saranno aperti tutti i giorni anche durante la settimana e saranno operativi la scuola sci, i tre noleggi e le strutture ricettive e ristorative presenti in stazione. In particolare allo ZChalet domenica pomeriggio è previsto una bella festa e apress-ski con Dj set. Insomma anche se con qualche settimana di ritardo la stagione sciistica sui Sibillini sembra partire alla grande». Per tutte le info www.frontignano360.it – www.bolognolaski.it