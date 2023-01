LEGA PRO - L'attaccante campano classe 2001 già a disposizione dello staff giallorosso

Luca Paudice è un nuovo giocatore della Recanatese. L’attaccante campano classe 2001 è cresciuto nel settore giovanile dell’Avellino. Per Paudice un assaggio di Serie C già nella stagione 2018/2019 al Potenza prima delle esperienze in Serie D con Savoia e Ciliverghe (19/20) e al Real Giulianova (20/21). Una stagione d’oro con gli abruzzesi che gli ha permesso di ritrovare di nuovo la Serie C al Mantova dal quale proviene. Paudice a partire dalla seduta di allenamento di oggi sarà già a disposizione dello staff tecnico giallorosso. Indosserà la maglia numero 9.