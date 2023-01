SARNANO - Domani, porte aperte dalle 15 alle 18 per conoscere da vicino l’indirizzo musicale. Il corso viene svolto da docenti specializzati, è triennale e la frequenza è gratuita

Open day all’istituto comprensivo Giacomo Leopardi: un pomeriggio di musica per conoscere da vicino l’indirizzo musicale nel territorio di Sarnano. Appuntamento a domani, 10 gennaio, dalle 15 alle 18. L’indirizzo musicale nasce nel 2018 con l’obiettivo di offrire ai suoi alunni la possibilità di approfondire il linguaggio musicale attraverso lo studio di uno tra gli strumenti proposti: clarinetto, pianoforte, tromba e percussioni. Il corso, che viene svolto da docenti specializzati, è triennale e la frequenza è completamente gratuita. «Questa realtà, non presente in tutte le scuole, è stata fin dall’inizio considerata un’opportunità non solo per l’ampliamento dell’offerta formativa, ma anche per il territorio stesso – si legge nella nota della scuola -. L’emozione e lo stupore nell’imparare a suonare uno strumento musicale a scuola fanno parte della crescita di ogni ragazzo che vive un’esperienza senza uguali condivisa con i compagni di classe».

Nel triennio gli alunni, seguiti individualmente dal docente di strumento, apprendono i fondamenti della pratica strumentale e si preparano all’eventuale ingresso al liceo musicale, in conservatorio o entrano a far parte della banda del territorio di appartenenza. Durante il percorso di studi nelle secondaria di primo grado si organizzano iniziative che vedono protagonisti gli alunni dell’indirizzo musicale. In questi cinque anni l’istituto comprensivo ha partecipato e svolto attività di promozione, grazie anche al sostegno e alla preziosa collaborazione con l’Andrea Bocelli Foundation.

Negli anni 2018 – 2021 la scuola, guidata dalla dirigente Maura Ghezzi, nell’ambito del progetto “Si fa musica insieme“, ha organizzato e partecipato alla “Festa della musica” patrocinata dalla Andrea Bocelli foundation nella quale sono stati ospitati oltre 500 ragazzi provenienti da altri istituti comprensivi ad indirizzo musicale ed istituti superiori coreutici del territorio marchigiano. Nei difficili anni di chiusura gli allievi hanno partecipato ad un progetto online “Indire“.

Nel 2021/22, sotto la dirigenza di Ida Cimmino, gli alunni hanno partecipato al IX concorso nazionale ed. Online “Al chiaro di luna” organizzato dall’associazione “La bottega delle arti” di Torano Nuovo (Teramo). In questa occasione i risultati ottenuti sono stati ragguardevoli: sette primi premi, cinque secondi primi, un terzo premio (tra solisti, duo e ensemble strumentali) e un primo premio assoluto conferito all’Ensemble strumentale della classe di pianoforte e percussioni. Nello stesso anno scolastico si sono svolti il saggio dell’indirizzo musicale e la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso con la partecipazione del dirigente dell’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Marco Ugo Filisetti.

L’istituto comprensivo, partner dell’ associazione Biondi di Camerino, ha ospitato lo stage estivo per ragazzi “Tutto musica“. Ogni anno gli allievi sono stati coinvolti in saggi finali nei quali hanno potuto dimostrare le proprie abilità tecniche e musicali. «L’istituto comprensivo e l’indirizzo musicale, al suo quinto anno, guidati da Simona Lombardelli, comincia a delinearsi e ad integrarsi nel territorio – conclude la nota – . I risultati fino ad ora ottenuti gratificano gli sforzi fatti. Gli alunni dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado di Sarnano vi aspettano martedì 10 gennaio dalle 15 alle 18. Non mancate e ricordatevi che non occorre saper suonare».

«Imparare a stare in un coro, in una banda, in un’orchestra significa imparare a stare in una società dove l’armonia nasce dalla differenza, dal contrappunto, dove il merito vince sul privilegio e il vantaggio di tutti coincide con il vantaggio dei singoli», dice il maestro Riccardo Muti.