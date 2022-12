CIVITANOVA - Antonio Gaetani e la moglie Anna Castignani hanno deciso di abbassare le saracinesche in via Molise: «Ci siamo invecchiati e lavoriamo da quasi mezzo secolo, è stata una vita di sacrifici, ma anche di soddisfazioni e la clientela che ci ha scelto la porteremo sempre nel cuore»

di Laura Boccanera (foto Federico De Marco)

E’ l’ultimo giorno dietro al bancone per Antonio Gaetani e Anna Castignani. Dopo 38 anni chiude oggi “La bottega del pesce” a Civitanova, quasi 4 decenni di lavoro per portare nel quartiere il pesce fresco.

Quello che Antonio con la sua imbarcazione riportava a terra e che Anna nei primi tempi vendeva col “mitico” carretto, lo strumento per eccellenza delle pesciarole itineranti, in voga negli anni ’80 e poi messi fuori uso. E così alla vigilia di Natale questa sera per l’ultima volta Antonio tirerà giù la saracinesca di via Molise aperta per la prima volta nel 1985. «La pescheria a quel tempo era solo quella al centro, non c’era ancora la concezione di una pescheria come un negozio – racconta Gaetani – vengo da una famiglia di tradizione marinara. Ho cominciato io andando in mare e poi negli anni ’70 avevamo un motopeschereccio con mio padre. Poi è negli anni ’80 che abbiamo cominciato a vendere il pesce che portavamo a terra prima con il motocarro e poi con il furgone. Il negozio l’ho aperto nel 1985 e nel 1995 anche un’altra pescheria a Montecosaro che poi abbiamo venduto. Abbiamo cominciato con una barchetta e mia moglie Anna andava nel quartiere col carretto come ambulante».

L’idea del negozio del pesce, da qui il nome di “Bottega del pesce” arriva come una novità nella vita del quartiere. Al bancone il pesce fresco dell’Adriatico e sulle pareti le foto in bianco e nero della storia della famiglia, che diventano effigie della storia della marineria tutta: «era concepito come un negozio per la vendita del pesce fresco locale e poi abbiamo anche iniziato col “pronto cotto”». Una vita di grandi sacrifici, ma anche di soddisfazione e apprezzamento da parte della clientela che in questi giorni, appresa la notizia della chiusura definitiva, hanno affollato il locale per i saluti di commiato. La motivazione è presto detta: «Ci siamo invecchiati – sorride Antonio – io ho 75 anni, mia moglie 72 e lavoriamo da 47 anni, è stata una vita di sacrifici, ma anche di soddisfazioni e la clientela che ci ha scelto la porteremo sempre nel cuore».