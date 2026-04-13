La Lampada della Pace a Civitanova

Civitanova sarà tappa del Giro d’Italia per la Pace, che prevede l’accoglienza della Lampada della pace di Assisi, simbolo del sogno universale della fraternità e dell’amicizia sociale.

Nell’ultima seduta, la giunta comunale ha accolto positivamente l’invito del Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani ad aderire e partecipare al Giro d’Italia per la Pace che attraverserà il nostro Paese «per costruire una coscienza, una cultura e una politica di pace che si esprima attraverso la cura degli altri, dell’umanità e del pianeta».

Il Giro d’Italia per la Pace si svolge nell’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, e si propone di promuovere la riscoperta del suo messaggio di autentico costruttore di pace e fraternità. Ricorrono anche 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e 40 anni dalla nascita del Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, la rete dei Comuni, Province e Regioni impegnate nella costruzione della pace che continua l’opera di Giorgio La Pira.

L’amministrazione ha stabilito di dichiarare Civitanova “Città per la pace e i diritti umani” e darà incarico a un consigliere comunale di curare i rapporti organizzativi in stretto raccordo con i Servizi comunali interessati. Nel 2024, il sindaco Fabrizio Ciarapica aveva assegnato la delega per partecipare alla Marcia “Prima di tutto la pace in programma ad Assisi alla consigliera comunale Elisabetta Giorgini. Nel pieno rispetto dello spirito dello Statuto comunale, il Comune si impegna anche a promuovere, assieme alle scuole e alle giovani generazioni del territorio, nuove iniziative per la pace per costruire una coscienza, una cultura e una politica che si esprima attraverso la cura degli altri, dell’umanità e del pianeta. La quota di adesione al comitato organizzatore per il Giro d’Italia per la Pace è di 500 euro.