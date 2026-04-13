Un albero per ogni nuovo nato di Tolentino. Quest’anno verranno piantati in zona Pace, dove l’area verde è stata arricchita con nuove essenze di ⁠gelso, ciliegio selvatico e albero di Giuda. L’iniziativa, promossa dal Comune, rinnova una tradizione avviata nel 2023 che sta trasformando diverse aree del territorio in piccoli boschi urbani dedicati alle nuove generazioni di residenti.



Il progetto non è solo un omaggio ai bebè ma rappresenta un impegno verso la sostenibilità e la cura del verde urbano. L’obiettivo è trasmettere alle famiglie l’importanza della tutela del territorio e il valore dello stare insieme come comunità. La cerimonia di piantumazione è stata, come ogni anno, una vera festa della comunità. Fondamentale la collaborazione con i volontari di “Nati per leggere”: oltre all’albero, il Comune ha consegnato a ogni famiglia un libro per ogni bimbo nato nel 2025. Un messaggio chiaro: far crescere i cittadini di domani nutrendo sia il loro legame con la terra, sia la loro curiosità attraverso la lettura. Il successo dell’evento è frutto di un grande lavoro di squadra.

Un ringraziamento è stato rivolto al consigliere Fabio Montemarani, coordinatore dell’evento, e agli assessori Benedetta Lancioni (Servizi sociali) e Diego Aloisi (Ambiente). All’evento erano presenti il sindaco Mauro Sclavi, la dottoressa Loredana Piermattei e la volontaria di “Nati per leggere” Roberta Mariani. Un plauso speciale è andato agli Uffici comunali (Servizi Sociali, Ambiente e Manutenzioni) e agli operai del Comune per il loro contributo operativo. L’Amministrazione ha voluto ringraziare sentitamente il cittadino volontario che, aderendo ai progetti di Cittadinanza attiva, si è offerto di innaffiare le nuove piante. Un gesto di dedizione che assicurerà la crescita rigogliosa di questo nuovo patrimonio verde, simbolo della Tolentino che verrà.