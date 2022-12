23 Dicembre 2022

Ci sarà anche Cesare Bocci il 26 dicembre alle 17,30 al teatro Lauro Rossi con la rassegna “Ci Credo e Ci Rido”, promossa da Anffas Macerata con il patrocinio dell’amministrazione comunale, quest’anno giunta alla sua 15esima edizione. L’attore che, nella passata edizione, si è anche prestato a salire sul palco per sostituire un attore malato, sarà questa volta in platea. Bocci è “amico” di Anffas da tanti anni e ne ha sposato la mission. Ancora una volta sarà in prima linea. Sul palco per sostenere Anffas la compagnia Teatro Totò con “Disokkupati”, una commedia dialettale, scritta da Paolo Carassai per la regia di Aldo Pisani. I biglietti sono ufficialmente disponibili alla Biglietteria dei Teatri. Per informazioni e prenotazioni telefonare 0733230735.