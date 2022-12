TRENI - Rfi fa sapere che in cantieri saranno attivati in due fasi: dal 16 al 23 dicembre e dal 13 al 21 gennaio. La circolazione dei convogli subirà delle modifiche

Lavori di potenziamento nelle stazioni di Montecosaro e Morrovalle, sulla linea Civitanova – Fabriano: investimento di 5 milioni di Rete ferroviaria italiana.

«Gli interventi – spiega Rfi – riguardano in particolare il Piano regolatore generale delle stazioni, con spostamento di binari e scambi nella posizione definitiva prevista dal progetto di potenziamento. I cantieri saranno attivi in due fasi, dal 16 al 23 dicembre e dal 13 al 21 gennaio 2023: per consentirne la piena operatività, la circolazione ferroviaria subirà delle modifiche (il 17 dicembre, il 14 e il 21 gennaio) consultabili sul sito di Rfi e sui canali di vendita delle imprese ferroviarie. I lavori, del valore complessivo di 5 milioni di euro, vedranno impegnate circa 40 persone, tra dipendenti Rfi e delle ditte appaltatrici».