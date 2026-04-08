di Alessandro Luzi

Offende la moglie e la accusa di averlo tradito: lei lo denuncia per stalking e lui sparisce. Sotto accusa al tribunale di Macerata un 55enne di Matelica. Oggi per lui si è svolta l’udienza preliminare davanti al gup Daniela Bellesi del tribunale di Macerata. L’uomo è imputato per stalking alla moglie, una 54enne, di Castelraimondo.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Rosanna Buccini, l’uomo avrebbe perseguitato la moglie per circa due anni, dal 2022 al 5 novembre 2024. Tutti gli episodi contestati sarebbero avvenuti a Matelica.

Il tutto è iniziato quando la donna ha presentato un ricorso per la separazione. Da lì, dice l’accusa, il 55enne, affetto da ludopatia, avrebbe iniziato ad offenderla quasi quotidianamente con insulti irripetibili.

Una volta l’imputato, prosegue l’accusa, avrebbe sferrato un calcio nel sedere alla donna. Per l’accusa l’uomo avrebbe anche accusato la moglie di presunti tradimenti.

Ultimo episodio contestato risale al 4 novembre 2024. Quel giorno l’uomo avrebbe minacciato la moglie di inseguirla.

Così la donna ha deciso di andare dai carabinieri per denunciare il marito che intanto è scappato. Di lui si sono perse le tracce da circa un anno e mezzo. Oggi il giudice ha disposto nuove ricerche e rinviato l’udienza.

Il 55enne è difeso dall’avvocato Alessandro Bosoni. La donna, tutelata dal legale Mauro Riccioni, è parte civile.

*A tutela della vittima il nome dell’imputato non viene indicato