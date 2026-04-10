Il brusco innalzamento delle temperature degli ultimi giorni continua a provocare valanghe e slavine su tutto l’arco dei Sibillini. Dopo quella di qualche giorno fa sul Monte Argentella (leggi l’articolo), ieri pomeriggio una grande massa di neve si è staccata dal versante meridionale del Monte Bove Sud, finendo per precipitare nella vallata sottostante, travolgendo la strada che porta a Passo Cattivo e finendo la sua corsa sui prati che sovrastano la località di Macchie, nel territorio di Castelsantangelo.

Per fortuna non si registrano danni né persone disperse o ferite, ma l’accaduto fa da ulteriore monito per coloro che in queste settimane di disgelo si approcciano alle nostre montagne.

Anche per le stazioni sciistiche, dopo il colpo di coda del weekend pasquale, la stagione invernale, visto il grande rialzo delle temperature, volge verso il termine. A Frontignano domenica prossima seggiovia aperta a servizio della pista del campo scuola e dell’area slittini, ma le piste non saranno praticabili. A Bolognola, invece, quello di mercoledì scorso è stato l’ultimo giorno di apertura degli impianti. «Abbiamo avuto dei buoni novembre e dicembre, ricchi di neve, mentre la parte centrale della stagione è stata molto difficile per l’assenza di nevicate – raccontano i gestori – anche quest’anno è stato fondamentale l’utilizzo delle tecnologie per la neve programmata che ci hanno consentito per tutta la stagione di dare continuità all’apertura del campo scuola. Nonostante i vari disagi e un po’ di disservizi ringraziamo tutti per essere stati in tantissimi anche quest’anno riconfermando Bolognolaski uno dei centri sciistici più importanti delle Marche. Ringraziamo anche tutte le attività commerciali, i maestri e la scuola sci per il lavoro svolto. Arrivederci alla prossima stagione invernale speriamo con qualche bella novità che forse finalmente si è sbloccata».