Una valanga si stacca dal Bove
e precipita sui prati di Macchie (Video)

CASTELSANTANGELO - All'origine c'è il forte rialzo delle temperature degli ultimi giorni. Intanto stagione finita per le stazioni sciistiche

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(Video di Stefania Servili)

Il brusco innalzamento delle temperature degli ultimi giorni continua a provocare valanghe e slavine su tutto l’arco dei Sibillini. Dopo quella di qualche giorno fa sul Monte Argentella (leggi l’articolo), ieri pomeriggio una grande massa di neve si è staccata dal versante meridionale del Monte Bove Sud, finendo per precipitare nella vallata sottostante, travolgendo la strada che porta a Passo Cattivo e finendo la sua corsa sui prati che sovrastano la località di Macchie, nel territorio di Castelsantangelo.

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La valanga nella parte in basso a destra della foto

Per fortuna non si registrano danni né persone disperse o ferite, ma l’accaduto fa da ulteriore monito per coloro che in queste settimane di disgelo si approcciano alle nostre montagne.

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Anche per le stazioni sciistiche, dopo il colpo di coda del weekend pasquale, la stagione invernale, visto il grande rialzo delle temperature, volge verso il termine. A Frontignano domenica prossima seggiovia aperta a servizio della pista del campo scuola e dell’area slittini, ma le piste non saranno praticabili. A Bolognola, invece, quello di mercoledì scorso è stato l’ultimo giorno di apertura degli impianti. «Abbiamo avuto dei buoni novembre e dicembre, ricchi di neve, mentre la parte centrale della stagione è stata molto difficile per l’assenza di nevicate – raccontano i gestori – anche quest’anno è stato fondamentale l’utilizzo delle tecnologie per la neve programmata che ci hanno consentito per tutta la stagione di dare continuità all’apertura del campo scuola. Nonostante i vari disagi e un po’ di disservizi ringraziamo tutti per essere stati in tantissimi anche quest’anno riconfermando Bolognolaski uno dei centri sciistici più importanti delle Marche. Ringraziamo anche tutte le attività commerciali, i maestri e la scuola sci per il lavoro svolto. Arrivederci alla prossima stagione invernale speriamo con qualche bella novità che forse finalmente si è sbloccata».

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La neve a Frontignano

Sciatore vede una slavina: allarme sul monte Argentella (Foto/Video)


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