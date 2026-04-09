Escursionista in difficoltà nella forra:
salvato con l’elicottero
SEFRO - Operazione di recupero dei vigili del fuoco. L'uomo è stato localizzato dalla centrale di Macerata e le coordinate trasmesse al velivolo del reparto volo di Arezzo
In difficoltà mentre si trova in una forra a Sefro, recuperato con l’elicottero. L’intervento dei vigili del fuoco si è conclusa poco prima delle 20 con il recupero dell’escursionista in difficoltà. A dare l’allarme è stato proprio l’uomo che si è trovato in difficoltà a causa della zona impervia in cui si trovava.
L’uomo è stato localizzato dalla centrale dei vigili del fuoco di Macerata nella fossa di Buttaone. Da Arezzo si è alzato l’elicottero dei vigili del fuoco. Dalla centrale sono state trasmesse le coordinate in cui si trovava l’escursionista. Mentre iniziava a calare il buio i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere l’uomo.
L’escursionista è stato recuperato con l’elicottero del reparto volo di Arezzo: è stato imbracato e sollevato con il verricello sino al velivolo. L’uomo è in buone condizioni.
chissà perché a me questi casi non solo non fanno pena, diciamo così, ma anzi mi indignano
Certo è, che chi rimane sprofondato su un divano ha moltissime più probabilità di non aver bisogno di aiuto… Comunque sono più indignato per i costi sostenuti dalla sanità pubblica per curare le persone da problemi di salute, strettamente legati al vizio del fumo.