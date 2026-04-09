In difficoltà mentre si trova in una forra a Sefro, recuperato con l’elicottero. L’intervento dei vigili del fuoco si è conclusa poco prima delle 20 con il recupero dell’escursionista in difficoltà. A dare l’allarme è stato proprio l’uomo che si è trovato in difficoltà a causa della zona impervia in cui si trovava.

L’uomo è stato localizzato dalla centrale dei vigili del fuoco di Macerata nella fossa di Buttaone. Da Arezzo si è alzato l’elicottero dei vigili del fuoco. Dalla centrale sono state trasmesse le coordinate in cui si trovava l’escursionista. Mentre iniziava a calare il buio i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere l’uomo.

L’escursionista è stato recuperato con l’elicottero del reparto volo di Arezzo: è stato imbracato e sollevato con il verricello sino al velivolo. L’uomo è in buone condizioni.