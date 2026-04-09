Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Toscana, Marche e Umbria, dando esecuzione all’accordo istituzionale sottoscritto con il Comune di Porto Recanati, ha consegnato la variante tecnica suppletiva del progetto di realizzazione di scogliere emerse sul litorale di Scossicci, che estende ufficialmente il quadro tecnico-economico dell’opera da 9 a 10 milioni complessivi. Un aumento di fondi che era già stato annunciato nella campagna elettorale delle ultime regionali dalla coordinatrice regionale Fdi Elena Leonardi e che la giunta Acquaroli aveva poi messo nero su bianco con una delibera dello scorso dicembre.

L’intervento, che già prevedeva otto barriere emerse in corso di realizzazione, il salpamento delle barriere artificiali Ferran e la realizzazione di un pennello parzialmente sommerso di circa 30 metri, viene integrato prevedendo il rifiorimento e la risagomatura dei 14 pennelli già esistenti nel tratto più a nord. L’opera consentirà quindi di mettere in protezione ulteriori 830 metri di litorale. Ciascun pennello avrà una lunghezza di 50 metri, di cui 30 emersi e 20 sommersi.

Tenendo conto della tipologia delle opere previste in variante e della contemporanea esecuzione delle stesse rispetto a quelle previste nel progetto già appaltato, non è stabilito alcun tempo suppletivo rispetto agli originari 203 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori avvenuta il 18 novembre scorso, pertanto, il termine di ultimazione resta fissato per l’8 dicembre. «Stiamo mettendo in campo ogni azione possibile per riuscire a preservare un settore che è trainante per la nostra economia: Regione, Provveditorato per le opere pubbliche e uffici tecnici comunali stanno lavorando in modo assiduo ed encomiabile per vincere una partita difficilissima», ha dichiarato il sindaco Andrea Michelini.

Sulla stessa linea l’assessore Lorenzo Riccetti: «Questo non è il momento di cedere alla demagogia o alle false promesse. Per la prima volta dopo anni stiamo facendo, anziché parlare di ciò che si potrebbe fare. Le grida di allarme incontrollate, lanciate ai quattro venti, seppur fatte in buona fede, generano un enorme danno di immagine a tutta la città e l’appello a usare la “finanza creativa” per risolvere il problema è pura propaganda demagogica».