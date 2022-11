Una piaggia di scarpette rosse (Foto)

MACERATA - L'installazione temporanea è stata realizzata in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne dall'Ordine provinciale delle Ostetriche. In piazza un punto ascolto in collaborazione con Ats15 e Centro Antiviolenza

di Alessandra Pierini (Foto Fabio Falcioni)

Scarpette rosse lungo piaggia della Torre, meglio conosciuta come le scalette a Macerata. Il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne è stato scelto dall’Ordine provinciale delle ostetriche della provincia di Macerata per una installazione temporanea al centro della città. «Se ne parla molto – spiega la presidente Alessandra Petillo – ma sono ancora in tanti a non sapere cosa significano le scarpe rosse e a non conoscere il problema a fondo. Per questo abbiamo voluto essere tra la gente e dare un messaggio visivo e diretto. Abbiamo inserito anche degli articoli riguardo femminicidi avvenuti nel 2022 ma servono a ricordare tutte le vittime di femminicidio».

In collaborazione con Ats 15 e Centro Antiviolenza, l’Ordine ha allestito un punto di ascolto in un gazebo in piazza della Libertà al quale molti si sono rivolti per chiedere informazioni. «Abbiamo voluto rompere il silenzio – continua Petillo – e coinvolgere anche i passanti».