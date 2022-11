L'INTERVENTO in collaborazione col Cosmari, pronte azioni urgenti a contrasto del fenomeno segnalato da numerosi cittadini

Topi in centro a Porto Recanati, scatta la derattizzazione. Il sindaco Andrea Michelini ha informato il Cosmari dell’urgenza di un intervento tempestivo a seguito di alcune segnalazione pervenute in comune che segnalavano la presenza di ratti, soprattutto nelle zone del centro, ma non solo.

«Pellei, direttrice del Cosmari, ha assicurato che nei prossimi giorni verrà posta maggiore attenzione alla derattizzazione e, nel contempo, si provvederà ad una più accurata pulizia delle caditoie – fa sapere il sindaco Andrea Michelini – l’amministrazione comunale, in un clima di fattiva collaborazione con il Cosmari, sta ponendo in essere ogni azione preventiva e di contrasto a tutte le tematiche che vengono segnalate, che non sono mai state sottovalutate o non tenute in debita considerazione. Allo stesso tempo, auspica che sporadici episodi non assurgano ad una cronaca quotidiana di narrazione tendente ad amplificare fenomeni che, fortunatamente, hanno impatti solo su alcuni cittadini e che meritano ovviamente tutta la nostra attenzione. Rassicuriamo pertanto tutti sul fatto che il confronto con chi espleta il servizio di pulizia nella nostra città è quotidiano, costruttivo e costantemente orientato sia alla risoluzione di questa tipologia di criticità che condiziona in modo pesante la vita dei nostri concittadini, che di tutte le altre problematiche segnalate».