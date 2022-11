L'INIZIATIVA di Cna, puntata speciale di “Agenda Pnrr” domani alle 19,40

Andrà in onda domani, mercoledì 22 novembre, alle 19,40 in tv su Canale 16 Marche e in contemporanea su tutti i canali social di Cna, una puntata speciale di “Agenda Pnrr” dedicata al bando “Resto al sud” ed al bando “Creazione di impresa”.

Ad illustrarli ci saranno Paola Fava, referente di Uni.Co. per la consulenza agevolata di tutta l’area del sud delle Marche, Abruzzo e Molise, e Daniele Salvi coordinatore del Team sisma Cna Marche. La striscia informativa di 20 minuti, ideata dalle Cna di Macerata, Fermo ed Ascoli per informare le imprese su opportunità e bandi, non verterà sui fondi Pnrr ma sulle risorse regionali e ministeriali destinate a chi vuol creare una impresa ed a chi l’impresa ce l’ha già e vuole intraprendere un progetto di sviluppo. Il bando “Resto al sud” è riservato alle imprese che hanno sede in uno dei Comuni del Cratere sismico mentre “Creazione di impresa” è rivolto a disoccupati di tutto il territorio regionale, compresi tra i 18 ed i 65 anni, che intendono aprire partita iva. Per avere maggiori informazioni sulle opportunità è possibile consultare la pagina web di Cna Macerata www.mc.cna.it o contattare una delle sedi Cna sul territorio. L’Associazione maceratese offre un primo colloquio conoscitivo in forma gratuita e senza impegno.