Alla Casa del Fanciullo

“Non è amore!

Chi ti ama non ti ferisce”

MORROVALLE -La serata tra spettacolo e riflessione in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in programma venerdì alle 21,15

22 Novembre 2022 - Ore 13:04 - caricamento letture

Il 25 novembre si celebra la Gze anche il Comune di Morrovalle farà sentire la sua voce. Venerdì sera alle 21.15, al salone della Casa del Fanciullo, si terrà “Non è amore! Chi ti ama non ti ferisce”, una serata tra spettacolo e riflessione per dare un contributo di sensibilizzazione a quella che resta tutt’ora una grande macchia della nostra società. La serata avrà diversi momenti, con la collaborazione del Centro danza Koreos e dell’Asp Look Up. Inoltre porteranno la loro esperienza anche le operatrici dello Sportello Antiviolenza dell’Ambito Territoriale Sociale 14 di Civitanova. Ingresso libero e gratuito.

