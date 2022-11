MATELICA - Il rogo è divampato intorno alle 15,10. Dichiarato inagibile un appartamento. Non ci sono stati feriti

Auto in fiamme all’interno del garage condominiale, evacuata una palazzina a Matelica. Il rogo si è sviluppato intorno alle 15,10 di oggi in via Giovanni Angelo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e dichiarato inagibile l’appartamento che si trova sopra al garage dove si è sviluppato il rogo. La vettura, una Mini, si trovava parcheggiata all’interno del garage condominiale quando ha preso fuoco (in corso l’accertamento delle cause dell’incendio). Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Camerino e di Macerata (in quelle stesse ore impegnati anche nel capoluogo per l’incendio di un autobus in via Roma). A causa dell’incendio il fumo ha invaso tutta la palazzina e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare i residenti. Le fiamme sono state spente prima che potessero raggiungere l’appartamento che si trova sopra il garage e che è stato dichiarato non fruibile. Non ci sono stati feriti.