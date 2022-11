FESTE - Come tutti gli anni, è posizionato all'ingresso dei giardini. L'accensione è prevista per il 3 dicembre alle 18

Aria di Natale a Civitanova. È arrivato questa mattina in piazza XX Settembre l’abete donato da Esine. Con questo atto simbolico si rinnova il patto di amicizia che lega la cittadina lombarda gemellata dal 1989 a Civitanova, grazie alla precedente opera delle rispettive sezioni Avis delle due località, a cui si è aggiunta la Croce Verde locale. L’albero, come tutti gli anni, è posizionato all’ingresso dei giardini. Ora si provvederà agli addobbi e all’illuminazione. L’accensione è prevista per il 3 dicembre alle 18.