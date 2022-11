TAMPONAMENTO all'altezza dell'area di servizio in direzione monti. Non ci sono feriti

Tamponamento lungo la superstrada in direzione monti, nulla di grave per chi era a bordo ma lunghe code si sono formate dalla zona tra Montecosaro e Civitanova. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’area di servizio di Montecosaro, in direzione monti, intorno alle 19. In corso gli accertamenti sulla dinamica di quanto accaduto (sul posto la polizia stradale). Dal punto in cui si trovano le auto coinvolte nell’incidente si sono formate lunghe code fino alla zona industriale di Civitanova. Non ci sono stati feriti.