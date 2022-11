CUCINA - Gabriele Micarelli, titolare del ristorante in corso della Repubblica, domenica 13 novembre proporrà a pranzo un menù completo: «Ci sarà di tutto»

Un punto di riferimento per mangiare il pesce nel centro di Macerata, che possa attirare clienti della città e dell’hinterland. È questo l’obiettivo di Gabriele Micarelli, titolare del ristorante Verde Caffè, in corso della Repubblica. Da questa domenica, 13 novembre, fino alla fine della stagione invernale, il locale proporrà a pranzo un menù completo di pesce.

«Finalmente ripartiamo con il servizio del pranzo che propone la linea intera del pesce – spiega il ristoratore Gabriele Micarelli -. Dagli antipasti, ai primi, agli arrosti, fino ai piatti particolari come la “pentolaccia”. Tutte specialità che hanno riscosso molto successo nel locale che abbiamo anche a Civitanova, lo chalet “Cazza la randa” (ex Gigetta). È un’offerta rivolta soprattutto a Macerata e all’hinterland per il periodo invernale: avere un punto di riferimento dove mangiare il pesce senza dover arrivare fino alla costa. Tutte le domeniche faremo pesce. Nel menù, poi, sarà presente anche dal lunedì al sabato. Il pesce ci sarà l’intera settimana. Vogliamo lanciare questa “nuova” abitudine. In città già c’è il vegetariano, la carne, la pizza. Manca un luogo di pesce dove mangiare antipasti, diversi primi, l’arrosto, lo spiedino, il baccalà, l’orata o la spigola al forno con le patate – conclude il titolare del ristorante Verde Caffè -. Al momento abbiamo chiuso il locale a Civitanova, ci concentreremo qui per tutto l’inverno. Così, la domenica, anziché prendere la macchina, con il freddo e il maltempo, non ci sarà più bisogno di arrivare a Civitanova: la stessa proposta ora si trova in pieno centro a Macerata».

(Articolo promoredazionale)