MACERATA - Il locale di corso della Repubblica riapre dopo la pausa d'estate per mancanza di personale. Gabriele Micarelli: «In questo periodo abbiamo lavorato a Civitanova con il Cazza la Randa. Ora abbiamo "trasferito" l'intero staff qui e terremo temporaneamente chiuso lo chalet per il caro bollette, salite da 1.900 euro a 10mila euro al mese»

Ha riaperto da una settimana, in versione 2.0, il Verde Caffè. Il ristorante di corso della Repubblica – il primo a portare la cucina vegetariana a Macerata – era rimasto chiuso dallo scorso luglio «per carenza di personale», spiega Gabriele Micarelli, titolare assieme alla moglie Michela Mandozzi e sua sorella Federica Mandozzi.

«In particolare non abbiamo trovato cuochi, ne era rimasto solo uno, non è facile trovare chef vegani. Così durante il periodo estivo ci siamo concentrati sulla ristorazione allo chalet di Civitanova». Micarelli e la sua famiglia infatti da qualche anno sono sbarcati anche lungo la costa, prima al Club Vela, poi allo stabilimento balneare Cazza la Randa (ex Gigetta). «A Macerata non lavoriamo molto con i turisti ma con chi vive la città quotidianamente. Il nuovo format del Verde Caffè è pensato anche per gli studenti, questa città vive grazie all’Università. Faremo un pacchetto in collaborazione con la palestra In CentroFitness un menù per gli universitari a 10 euro con pizza o sushi più una bevanda il martedì, il mercoledì e il giovedì».

Il Verde Caffè 2.0 “schiera” tre chef: uno per il vegetariano, uno per la cucina tradizionale e Alemao, noto sushiman. «Lui è stato il primo a portare il sushi a Macerata – ricorda Micarelli – e con noi ha già lavorato a Civitanova. Ora abbiamo “trasferito” l’intero staff di Cazza la Randa che questo periodo resterà chiuso per il caro bollette, salite da 1.900 euro a 10mila euro al mese. Appena i costi dell’energia si normalizzeranno saremo aperti sia a Macerata che a Civitanova, al momento la situazione è insostenibile per tenere aperte due attività e speriamo si risolverà presto».

Il Verde Caffè ha aperto nel 2014 e tre anni fa si è rifatto il look con i nuovi, bellissimi locali di corso della Repubblica. Ora è pronto a riaccogliere i maceratesi con un menù più variegato: dal vegetariano al sushi ma anche pizza e cucina tradizionale.

(redazione CM, foto Falcioni)

(promoredazionale)