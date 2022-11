LA MANIFESTAZIONE di corsa al trotto si svolgerà domenica 13 novembre all’Ippodromo San Paolo. Questa sera saranno abbinati il cavallo e il relativo fantino che parteciperanno alla competizione in rappresentanza della città

Macerata parteciperà, per il primo anno, al Palio dei Comuni Lanfranco Mattii giunto alla sua 34esima edizione; la manifestazione di corsa al trotto si svolgerà domenica 13 novembre, a partire dalle 12, all’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio. «Per il primo anno abbiamo deciso di partecipare a questo evento che è, senza dubbio, unico nel suo genere e che anima tanti appassionati e non – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Promuoviamo così, nell’ambito di una manifestazione che valorizza lo spirito e i valori più nobili della competizione ippica, la città di Macerata in un contesto che coinvolge gran parte del territorio regionale e anche delle regioni limitrofe».

«Una partecipazione, quella al Palio dei Comuni, che non ha comportato alcun onere da parte dell’Amministrazione ma solo benefici a livello promozionale, attraverso lo sport – ha aggiunto l’assessore al Turismo, Eventi e Sport Riccardo Sacchi -. Si tratta di una vetrina di risonanza nazionale che esalta la capacità di fare squadra degli enti locali e di cui siamo felici di poter far parte, per il primo anno, anche grazie all’ottimo lavoro degli organizzatori». «Non posso che ringraziare il sindaco Parcaroli e l’assessore Sacchi per aver portato la mia città natale nel circuito del Palio dei Comuni; quest’anno in particolare abbiamo i migliori cavalli del mondo a sfidarsi in pista portando alti, ovunque, i colori dei comuni marchigiani, ai quali la presenza di Macerata aggiunge senz’altro valore e prestigio – ha proseguito Antonella Folchi Vici, Event Manager dell’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio e portavoce della famiglia Mattii per l’evento -. Con l’approvazione ministeriale a 27 comuni tra i quali Ascoli Piceno, Fermo, Ancona, Recanati e Loreto e l’abbinamento a sorteggio per alcuni di loro, i giochi sono aperti e le possibilità di vincere ampie. Sarà una giornata di spettacolo, di condivisione, di socializzazione e l’occasione sicuramente di allacciare nuove forme di collaborazione tra i vari comuni per la promozione del nostro bellissimo territorio. Contiamo su una partecipazione di pubblico importante, abbiamo l’onore di avere ospiti personalità politiche nazionali e regionali e siamo convinti che con Macerata inizi una nuova, interessante e continuativa partnership».

La città di Macerata, domenica 13, in occasione della manifestazione ippica, sarà presente con il gonfalone e con lo stand della Pro loco di Piediripa che proporrà piatti della tradizione maceratese. Questa sera, giovedì 10 novembre, saranno abbinati il cavallo e il relativo fantino che parteciperanno alla competizione in rappresentanza di Macerata. L’evento sarà seguito in diretta televisiva nonché dagli altri paesi europei come Svezia, Francia, Germania e Spagna. Madrina dell’evento sarà Miss Italia 2022 Zeudi Di Palma che accompagnerà la sfilata iniziale alla quale prenderanno parte gruppi storici, folcloristici e di eccellenza dei Comuni partecipanti, invece; presenzierà anche Helena Titherington Celanzi, categoria dressage, vincitrice della Coppa delle Regioni del mese scorso.