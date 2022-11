L'INIZIATIVA dell'associazione italiana celiachia (Aic) Marche, in collaborazione con Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo e Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino

In Italia sono 233.147 i celiaci diagnosticati, a fronte però di 600mila attesi. Di questi, 4.789 risiedono nelle Marche, dove si stimano 15mila celiaci attesi. Per incentivare le attività commerciali ad offrire servizi sempre più attenti, l’associazione italiana celiachia (Aic) Marche, in collaborazione con Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, presenta un corso gratuito di cucina senza glutine.

La formazione si divide tra teoria e pratica. I partecipanti potranno scegliere di seguire la lezione teorica a Civitanova (lunedì 28 novembre) o ad Ancona (martedì 29 novembre). I due appuntamenti si terranno nelle rispettive sedi di Confartigianato, dalle 9.30 alle 12.30 e avranno per relatrice Laura Diodovic, responsabile del progetto. La parte pratica è in programma invece per tutti martedì 29 novembre alla Casa della Divisa, a Senigallia. Qui, dalle 15 alle 17.30, i relatori Andrea Spadoni e Michele Sabbatini si alterneranno alla partecipazione di Claudio Mazzarini.

Per la validità del corso si richiede la presenza del titolare e del responsabile della cucina dell’attività, ma è consigliata anche la partecipazione di un responsabile di sala o di un coordinatore dei camerieri. A gelaterie e bar sarà dedicata la sola partecipazione alla lezione teorica. Terminata la formazione, sempre gratuitamente, sarà possibile firmare un protocollo d’intesa con l’Aic, che permetterà alle attività commerciali di entrare nel network Alimentazione Fuori Casa (Afc). Per iscriversi è necessario registrarsi sul sito www.aicmarche.it entro il 20 novembre.