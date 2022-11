Corso gratuito per barman

MACERATA - L'iniziativa promossa dalla Cooperativa Sociale Il Faro, in collaborazione con Imprendere Srl, ente di formazione di Confartigianato

È in partenza un nuovo corso di formazione gratuito per barman, promosso dalla Cooperativa Sociale Il Faro, in collaborazione con Imprendere Srl, ente di formazione di Confartigianato. Il corso, della durata di 100 ore, è rivolto a ragazzi e ragazze di 18-29 anni e rientra nel progetto Goals Plus, che mira a favorire l’occupazione e a contrastare fenomeni come il disagio giovanile e la dispersione scolastica.

Frequentando il corso – dedicato a chi non ha esperienza nel settore, ma anche a chi desidera migliorare la propria preparazione – i partecipanti impareranno le tecniche più diffuse e attuali e acquisiranno le competenze per poter lavorare in vari settori della ristorazione, come ad esempio bar, pub e lounge bar. Diversi gli argomenti che verranno trattati: dalla gestione del comparto ristorativo alla caffetteria, dalle tipologie e preparazioni di drink fino alle decorazioni. E non solo. Il programma didattico seguirà diverse fasi, riuscendo a formare gli allievi con un mix di teoria e pratica e prenderà il via il 21 novembre presso il locale Spritz&Chips di Macerata (via Gramsci 51/A). È possibile inviare le domande di iscrizione entro lunedì 14 novembre attraverso il sito www.ilfarosociale.it