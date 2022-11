TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - Alla soglia dei 52 anni, da compiere a febbraio, il bomber della Stese segna con un pallonetto nell'1 a 1 contro il Colbuccaro e raggiunge un record incredibile. La squadra settempedana vola in testa al girone E, seconda sconfitta consecutiva con 4 gol al passivo per gli arancioneri

di Michele Carbonari

Un nuovo record, di una straordinaria carriera: con la rete realizzata al Colbuccaro nella quinta giornata d’andata del campionato di Terza categoria, bomber Martino Papasodaro raggiunge i 700 gol in carriera. Il 51enne attaccante della Stese pareggia i conti con un pallonetto dopo il vantaggio dell’ospite Moncieri (punizione), al Comunale di Villa San Filippo finisce 1 a 1. In vetta, però, ne approfitta la leader Serralta, forte del poker interno all’Helvia Recina (che chiude in dieci, secondo ko con 4 reti al passivo consecutivo), travolta con due gol per tempo: gonfiano la rete Pelagalli e Bambozzi (entrambi da calcio piazzato), Lambertucci (sulla sponda aerea di Sparvoli) e Manasse (assist di Rapaccioni).

L’unico blitz di giornata porta la firma del Camerino Castelraimondo, che espugna la tana della Veregrense: Palazzi (punizione dai 25 metri), Micarelli (contropiede) e Micucci (sugli sviluppi di un corner) calano il tris. Le altre maceratese esultano fra le mura amiche. Una punizione dal limite di Martorelli nel secondo tempo trascina l’Abbadiense contro il Corridonia Fc. Cala il poker, invece, lo Sforzacosta, ai danni della Vis Civitanova (non basta l’uno due di Baldassarri e Nichola Mucci, i quali riequilibrano momentaneamente il risultato). I padroni di casa scappano inizialmente grazie alla doppietta di Infussi, prima di essere ripresi dagli avversari. Decisivi, nella ripresa, i rossi sventolati dall’arbitro da una parte e dall’altra, e l’ingresso in campo per lo Sforzacosta di Bubacar, che prima conquista il rigore trasformato da Daniele Leonangeli e poi chiude i conto con un tap in su una ripartenza.

A suon di gol gioisce anche il Monte San Martino: la doppiette di Recchioni (interno destro sugli sviluppi di un angolo e di rapina) e i guizzi di Brandetti e Marconi stendono il San Ginesio (vano il momentaneo pareggio su rigore di Illuminati, da lui stesso guadagnato). Infine, la Lorese cala il tris alla Giovanile Corridoniense: determinanti Aquino (su penalty, conquistato da Zerlenga), Passarini (dal limite) e Ciurlanti (dopo una scambio in area). Riposava la Giovanile Nicolò Ceselli.

Nel girone D cade per la prima volta in stagione la capolista Union Picena, la quale perde di misura il big match e scontro diretto in vetta con l’Atletico Ancona, che la scavalca in classifica, ora avanti una lunghezza.

Il personaggio della settimana: Martino Papasodaro (Stese). Alla soglia dei 52 anni (da compiere il prossimo 26 febbraio), raggiunge il suo grande obiettivo, i 700 gol in carriera. E lo fa dopo appena cinque giornate di campionato. Con la sua grande voglia di giocare e segnare, tutti gli appassionati di calcio tifano per lui in attesa di toccare altri numeri e record da capogiro.