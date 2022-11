VOLLEY - Scontro diretto in programma domani, mercoledì, alle 20 al Banca Macerata Forum

La Med Store Tunit recupera la quarta giornata di Serie A3 Girone Bianco, con la sfida di domani sera ore 20 al Banca Macerata Forum contro il Volley Team San Donà di Piave. La squadra veneta ha gli stessi punti dei biancorossi, 6, si tratta quindi uno scontro diretto tra due compagini che stanno affrontando un momento simili: anche San Donà arriva da una sconfitta interna per 1-3, subita contro la ErmGroup San Giustino. La Med Store Tunit vuole ripartire e trovare la prima gioia davanti al proprio pubblico dopo la gara con Monge-Gerbaudo Savigliano.

«È stata una partita difficile – conferma il centrale Andrea De Col -Abbiamo dovuto reagire all’uscita dal campo per infortunio di Sanfilippo ed è facile demoralizzarsi in questi casi, è un giocatore molto importante per noi, ma già dal secondo set abbiamo dimostrato di poter esprimere comunque un grande gioco. Sappiamo di avere il potenziale per potercela giocare contro tutti. Dispiace che poi durante la gara contro San Donà abbiamo commesso troppi errori e non siamo riusciti a recuperare nel quarto set il nuovo svantaggio; dobbiamo migliorare e tenere duro in questa fase dove abbiamo giocato ogni tre giorni e non è mai facile». Ti è toccato il difficile compito di subentrare a gara in corso proprio al posto di Sanfilippo e hai disputato una buona gara, come hai vissuto quest’esperienza? «Gabriele è uno mio compagno di appartamento, mi dispiace tantissimo che abbia dovuto lasciare il campo e ammetto che al momento del mio ingresso non è stato facile. Poi ho subito pensato che dovevo fare quello che so, bisognava riprendere a giocare e avevo tanta voglia di mettermi a disposizione della squadra. Ho fatto del mio meglio e sono contento della prestazione anche se non è bastata ad aiutare i compagni a vincere». L’occasione di riprendere a fare punti arriva subito domani sera, vi aspetta il Volley Team San Donà di Piave, «Incontriamo un avversario giovane, conosco il libero Amarilli, con il palleggiatore Mazzon ho giocato a Treviso e Dal Col è un ottimo centrale ma so che tutta la squadra ha qualità. Non dobbiamo prenderli sotto gamba, vogliamo vincere e toglierci di bocca l’amaro che c’è rimasto dopo la sfida contro Savigliano. Sappiamo di poter fare meglio, il potenziale lo abbiamo dimostrato anche domenica, ora serve portarlo in campo con continuità, con il giusto approccio».