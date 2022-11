LUTTO - E' morta oggi pomeriggio dopo una lunga malattia. Aveva 72 anni. Il marito, Fabio Renzi, è il segretario generale della Fondazione Symbola. Il cordoglio del sindaco Franco Capponi, dell'architetto Luca Maria Cristini, di Lina Caraceni, Ermete Realacci e Nino Martino

di Monia Orazi

La comunità di Treia piange la scomparsa di Assunta Brachetta, morta questo pomeriggio all’hospice di Macerata dopo una lunga malattia. Aveva compiuto 72 anni pochi giorni fa. L’amministrazione comunale «si stringe al dolore dei suoi cari, in particolare il marito Fabio Renzi, segretario generale della Fondazione Symbola».

Nata a Treia il 2 novembre 1950, laureata in Lettere e Filosofia, Assunta Brachetta ha collaborato ad attività di ricerca nel campo ambientale, del turismo e dello sviluppo sostenibile. Una donna fortemente impegnata nella società civile, tra i fondatori della Legambiente di cui è stata la prima segretaria regionale delle Marche e poi presidente fino al 1995. Dal 1983 è stata membro del direttivo nazionale. Ha fatto parte della segreteria nazionale dal 1987 al 1995.

«La scomparsa di “Assuntina”, come eravamo solita chiamarla, ci addolora profondamente – esprime così il suo cordoglio il sindaco di Treia Franco Capponi – impossibile dimenticare il suo grande impegno verso la nostra comunità e la grande vicinanza e amicizia con Treia, sua e di suo marito Fabio Renzi”. Proprio di Treia, Assunta Brachetta è stata consigliera comunale, dal 1980 al 1985 prima di coprire la carica di consigliere regionale dal 1995 al 2000. Non si è mai risparmiata in tante battaglie al fianco dei cittadini e dei comitati per il clima, in difesa dell’ambiente, dell’energia pulita, per un’agricoltura di qualità e a Km zero».

Negli anni ‘80 ha fatto parte del Comitato Promotore Nazionale del Parco dei Monti Sibillini e del Consiglio della Riserva Naturale dello Stato dell’Abbadia di Fiastra. Ha fatto parte della Consulta Ecologica della Regione Marche dal 1981 al 1995. Ha rappresentato Legambiente nel Comitato Nazionale di Volontariato di Protezione civile dal 1992 al 1996. Nel marzo 2002 fu nominata a far parte della Magistratura dell’Accademia Georgica di Treia.

Era anche giornalista, ha pubblicato articoli sui giornali nazionali e riviste regionali e nazionali. Ha condiviso con lei la battaglia contro la centrale turbogas a San Severino l’architetto settempedano Luca Maria Cristini, tra i referenti del locale circolo di Legambiente: «Assunta Brachetta è stata uno degli elementi centrali nella nostra battaglia contro la turbogas di Rocchetta, non condotta con il criterio del non fare le cose nel mio giardino, ma spingeva per avere un piano energetico ambientale regionale. All’epoca fu approvato grazie all’intervento di Marco Amagliani. È stata lei l’anima di quel piano, era molto legata all’Anpi. Suo zio è stato l’operatore radio del battaglione partigiano della banda Mario. Era una donna impegnata nella società civile, una cara amica è stata al fianco dei cittadini in tante battaglie per il clima e l’ambiente. Pioniera di coloro che mettevano in guardia anni fa dai guasti che stavamo introducendo nel creato, e che oggi tocchiamo con mano. Forse proprio da quei guasti è derivata quella malattia, contro la quale in questi ultimi giorni ha lottato con tutte le sue forze senza riuscire a spuntarla».

Piovono tanti messaggi di cordoglio sui social, riconoscimenti per l’impegno civile e sociale che non è mai venuto meno. «Ciao Assunta sei stato un fulgido esempio di idee, valori e impegno politico e civile – la ricorda Lina Caraceni – lasci un vuoto incolmabile, sarà difficile prendere il tuo testimone ma sarà la nostra responsabilità».

Anche Ermete Realacci ha avuto parole di ricordo e cordoglio: «È scomparsa un’amica cara, una donna simpatica, colta, piacevole impegnata politicamente e civilmente, innanzitutto in Legambiente che ha contribuito a fondare. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla sa che perdita sia. Impossibile dimenticare i tanti momenti belli passati insieme a lei e a Fabio, nell’impegno come in vacanza. Fabio amico fraterno per me, da sempre ad Assunta legato, l’ha accompagnata con amore ed intelligenza nei lunghi momenti finali. A lui un abbraccio fortissimo, troveremo la maniera migliore per ricordarla». Così la ricorda Nino Martino: «Spero che la terra ti sia lieve, ti ricorderò sempre per la passione e l’intelligenza che hai messo, nel tuo impegno politico ambientale».