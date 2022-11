MACERATA - Il volume nasce da un'idea di Giuliano Centioni, presidente dell'Ircr: «Questo lavoro riassume in sé tanta vita, tutta la vita di coloro che vivono e lavorano nel centro. Sono un unicum, una comunità in cui gli interscambi fra operatori ed ospiti sono costituiti da gesti e parole per i primi e da racconti e ricordi per i secondi»

Nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, gremito di persone, è stato presentato il libro “Il valore di rimanere accanto. Storie di vita a Villa Cozza”.

Il volume nasce da un’idea del presidente Ircr Macerata Giuliano Centioni per portare all’attenzione della cittadinanza e delle istituzioni proprio il “valore” che la cura e la vicinanza nei confronti degli anziani rappresentano, oggi più che mai. Presenti il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, il vice e assessore alle Politiche sociali Francesca d’Alessandro, l’assessore Oriana Piccioni, l’assessore Katuscia Cassetta e l’assessore Paolo Renna, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Ferdinando Falco, il presidente di Banca Macerata Ferdinando Cavallini e moltissime associazioni maceratesi.

«Sono felice ed emozionato nel presentare questo lavoro che riassume in sé tanta vita, tutta la vita di coloro che vivono e lavorano a Villa Cozza – ha dichiarato un emozionato Centioni -. Non è poco, anzi è moltissimo, soprattutto dopo aver sofferto tanto per il Covid. Questo libro parla di persone, delle loro sensazioni, delle loro esperienze di lavoro, delle loro amicizie. Queste persone sono un unicum, una comunità in cui gli interscambi fra operatori ed ospiti sono costituiti da gesti e parole per i primi e da racconti e ricordi per i secondi».

Parole riprese dal sindaco Parcaroli che ha mostrato la sua vicinanza all’Ircr. «Conoscenza, partecipazione e vicinanza verso una realtà che è un fiore all’occhiello di Macerata. E’ questo l’intento del progetto promosso dal presidente dell’Ircr Giuliano Centioni, che ringraziamo, con il libro “Il valore di rimanere accanto”. Tramite foto e racconti, il progetto permette di scoprire una comunità unica che racchiude tante storie: quelle degli anziani ospiti e del personale medico, degli infermieri, degli operatori socio sanitari, degli educatori, di tutti coloro che si mettono a servizio dell’altro accompagnandolo con amore, dolcezza e serenità nell’ultima parte della vita».

«Amministrare sapendo di poter contare su un simile patrimonio professionale rende migliore e più incisivo anche il nostro lavoro – sottolinea la vicesindaco D’Alessandro -. Questo progetto ci permette di scoprire il valore di un percorso di vita: a Villa Cozza gli anziani, una vera e propria famiglia allargata, possono vivere a tutto tondo la quotidianità grazie alle tante attività che rappresentano per loro uno stimolo costante. Ogni persona viene inoltre curata in base alla propria singolarità e alle proprie esigenze e questo scongiura la standardizzazione, valorizzando invece le persone che non amiamo chiamare “ospiti” ma “padroni di casa”».

Il direttore generale Ircr Francesco Prioglio ha parlato di come «Villa Cozza sia un “villaggio” all’interno del quale, fra casa di riposo, centro diurno, asilo nido e parco, gravitano circa cinquecento persone. Villa Cozza è un bene della città e il suo valore supera i muri, è un’istituzione che va aiutata, sostenuta e compresa nel suo profondo perché appartiene davvero a tutti».

«“Il valore di rimanere accanto” è uno spaccato di vita all’interno della nostra casa di riposo maceratese raccontato in prima persona da un’ospite – conclude Ircr Macerata -. Parole e dialoghi raccolti dalla nostra educatrice Laura Panichelli e dalla psicologa Letizia Coluccini che Chiara Sentimenti ha saputo porgere in maniera delicata ed accattivante nelle pagine del libro, corredati dalle bellissime foto di Carlo Torresi».