TOLENTINO - L'assessore Diego Aloisi: «Sono articoli obsoleti per l'Ente ma che potrebbero benissimo essere usati da privati per molteplici esigenze». Le modalità per partecipare alla gara e aggiudicarsi uno dei sette lotti

di Francesca Marsili

Il Comune di Tolentino apre i propri magazzini e mette all’asta beni mobili di sua proprietà non più utilizzati per un valore oltre 9mila euro. Sette i lotti: un motocarro Piaggio, una spazzatrice, uno spargisale, un tornio, un escavatore, un trapano e una sega a nastro. «Sono articoli inutilizzati, obsoleti per il Comune, ma che potrebbero benissimo essere usati da privati per molteplici esigenze», spiega l’assessore al Bilancio Diego Aloisi. E aggiunge: «E’ un piano di ottimizzazione dei beni poco sfruttati e quindi non più necessari all’Ente».

Il lotto 1 consiste in un’ Ape Car P3 con ribaltabile della marca Piaggio. Il veicolo in questione, immatricolato nell’anno 1992, è alimentato a benzina e ha una base d’asta di 100 euro. Il lotto 2 comprende una spazzatrice, ovvero una macchina operatrice semovente con alimentazione a gasolio immatricolata nel 1997; la base d’asta è di 5mila euro. Il lotto 3 è costituito da uno spargisale marca Epoke modello PWB72-2-2R costruito nel 1982; l’ importo della base d’asta è di 2mila euro. Il lotto 4 consiste in un tornio della marca Prealpine costruito nel 1970 circa con base d’asta di 400 euro. Il lotto 5 è costituito da un escavatore 14 quintali e la base base d’asta è di mille euro. Al lotto 6 c’è un trapano a colonna marca Bimark costruito nel 1970 circa; base d’asta: 400 euro. L’ultimo lotto, il 7, è costituito da sega a nastro con base d’asta 350 euro. L’asta si svolgerà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara. Le offerte dovranno avere un valore superiore, o almeno pari, a quello posto a base di gara.

L’aggiudicatario sarà tenuto a farsi carico del prelievo, trasporto, messa in sicurezza dei beni oggetto dell’ asta, oltre che al pagamento del prezzo offerto. Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare, pena l’esclusione, la seguente documentazione inserita in un plico chiuso e sigillato contenente 2 buste: la prima con la documentazione amministrativa richiesta dal bando e la seconda con l’offerta economica. Il plico dovrà pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, entro le 13 del 05/12/2022 all’ indirizzo: Comune di Tolentino-Ufficio Protocollo- P.le Europa n. 8-Tolentino. Oppure consegnata a mano all’ ufficio Protocollo. In caso di consegna a mezzo raccomandata non farà fede la data del timbro postale di partenza bensì la data del protocollo. Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra istanza, anche se sostitutiva od aggiuntiva della precedente. Il 06/12/2022 alle 10, in seduta pubblica presso l’ufficio Patrimonio di P.le Europa n. 8, si procederà all’apertura dei plichi e si effettueranno le verifiche di ammissibilità alla gara. Effettuate le verifiche di ammissibilità, si passerà quindi all’apertura delle offerte economiche presentate dai partecipanti ammessi. Il bando completo per l’alienazione dei veicoli ed attrezzature di proprietà del Comune di Tolentino può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Tolentino: www.comune.tolentino.mc.it.