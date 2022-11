Una miss nella faggeta di Canfaito

SAN SEVERINO - Alessia Settimi, la civitanovese entrata nella top ten di Miss Bluemare è stata immortalata tra gli alberi vestiti d'autunno: «Durante questa bellissima esperienza, le Marche mi hanno sempre accompagnato»

Servizio fotografico nella nella faggeta di Canfaito, il bosco di faggi secolari che si trova all’interno della Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito per la civitanovese Alessia Settimi, miss Blumare Regione Marche 2022. A mille metri di altitudine Settimi è stata immortalata tra i faggi vestiti d’autunno dal fotografo Roberto Postacchini.

Alessia Settimi è salita sulla Msc Grandiosa con la fascia di Miss Blumare Regione Marche 2022 ed è scesa con quella di Miss Te Quiero Mucho, il brand partenopeo dei Fratelli Esposito. Ha portato dentro le sue Marche ed è uscita con una fascia nazionale, visto che è entrata nella top ten della finale di Miss Blumare 2022. Ma con lei e le altre miss marchigiane (Elisa Alunni, Ancona; Federica Argentati, Senigallia; Gaia Maria Bragoni, Recanati; Nataša Malkovich, Civitanova; Luna Marchetti, Fano; Sara Marconi, Ancona e Alessandra Marsili, Camerano) in questa finale nazionale si è imbarcata anche la Regione Marche.

Durante tutta la settimana trascorsa in crociera e in tutti gli shooting in nave e negli sbarchi la Regione Marche ha avuto grande risalto. «È stata un’esperienza costruttiva e indimenticabile – dice Settimi – Inoltre in nave con me c’era la mia regione: le Marche. Durante tutte le iniziative di questa finale in mezzo al mare la presentatrice Angela Melillo ha spesso sottolineato la bellezza delle Marche e come se non bastasse nei luoghi della finale c’era materiale pubblicitario vario che parlava delle Marche e tutto questo mi ha fatto sentire a casa. I tempi stretti ed una agenda strapiena mi hanno fatto apprezzare ancora di più il valore del rispetto degli orari. Ogni volta che eravamo al trucco e parrucco non sapevamo come ne saremmo uscite. – sottolinea Alessia Settimi ancora emozionata – Ho avuto la fortuna di essere stata scelta fra quelle che hanno indossato l’abito da sposa nella serata finale. Mi hanno fatto sfilare con lo stesso abito durante uno shooting alla Rambla a Barcellona. È stato uno spettacolo nello spettacolo, numerosi turisti si sono fermati a riprenderci e fotografarci e alcuni pensavano fossimo delle vere spose, visto il codazzo di fotografi. Alla Rambla durante il servizio fotografico ci sentivamo come delle star inseguite da un pubblico che mostrava tutto il suo calore con urla e baci».