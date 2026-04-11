Entra in acqua e si allontana con la volontà di farla finita, dalla riva gli amici danno l’allarme, tratto in salvo un 25enne. Il maresciallo si tuffa e lo convince a tornare a riva.

Salvato da carabinieri e dalla capitaneria di porto un giovane che ieri nel primo pomeriggio ha tentato il suicidio a Porto Potenza, tra gli chalet Solero e Blu di Lollo, sul lungomare Marinai d’Italia. Attorno all’ora di pranzo alcuni amici e presenti hanno lanciato l’allarme per il giovane che è entrato in acqua e a grandi bracciate si dirigeva verso la scogliera.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Porto Potenza con il maresciallo maggiore Alessio Alberigo e il carabiniere Emanuele Cirilli che senza perdere tempo sono saliti immediatamente a bordo del pattino di salvataggio dello chalet Blu di Lollo e hanno raggiunto il 25enne. Il giovane, originario della provincia di Ancona ha però continuato a nuotare fino ad arrampicarsi sugli scogli davanti alla battigia. Il maresciallo Alberigo a quel punto si è tolto giacca e scarpe si è tuffato in mare raggiungendo sugli scogli il ragazzo e riuscendo finalmente ad instaurare un dialogo con lui e conquistare la sua fiducia. Il giovane ha desistito dal suo intento ed è stato riportato a riva dove ad attenderlo c’era anche il 118.