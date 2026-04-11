Numerosa partecipazione degli imprenditori del cratere maceratese all’incontro organizzato da Confindustria Macerata sul nuovo bando dell’Ufficio Ricostruzione Marche “Crescita e rientro”. L’avviso rappresenta una misura strategica per il rilancio economico delle aree colpite dal sisma.

Le risorse disponibili, pari complessivamente a quasi 5,5 milioni, sono destinate a sostenere progetti di investimento volti a favorire la crescita delle imprese, il rientro delle attività economiche e la creazione di nuova occupazione nei territori interessati. Nell’introduzione il direttore di Confindustria Macerata, Gianni Niccolò, ha ricordato il successo di Next Appennino, il programma del Fondo complementare sisma 2009-2016 che ha consentito l’avvio e l’ampliamento di numerose attività economiche nel aree del cratere. Confindustria Macerata ha avuto un ruolo importante nel facilitare e nel supportare l’accesso ai benefici di Next Appennino ed ora si pone come partner delle aziende del territorio per cogliere i benefici del nuovo avviso ed anche della Zes Unica.

Il commissario per la ricostruzione Guido Castelli ha evidenziato come l’incontro sia un importante momento di confronto con il sistema produttivo locale, per approfondire le opportunità di sviluppo e le strategie per il rilancio del tessuto socioeconomico. Un’occasione significativa per condividere prospettive, raccogliere i bisogni delle imprese e consolidare la collaborazione tra Istituzioni e territorio.

Il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale della Regione Marche, Silvia Luconi, ha affermato come l’incontro dimostra quanto sia importante fare rete tra istituzioni, associazioni di categoria e imprenditori.

Nel corso dell’incontro gli esperti dell’Ufficio Ricostruzione Marche hanno poi illustrato i contenuti tecnici del bando e, nel dibattito finale, hanno fornito risposte e chiarimenti ai partecipanti.