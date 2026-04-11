Servizi comunali direttamente online «in modo semplice, veloce e sicuro». A lanciare lo sportello telematico il comune di Castelraimondo. Una piattaforma che servirà a presentare pratiche, richiedere certificati, inoltrare istanze e monitorarne lo stato di avanzamento senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici comunali.

«L’introduzione dello sportello telematico rappresenta un importante progresso non solo sul fronte della digitalizzazione – dicono dal Comune – ma anche in termini di sostenibilità. La possibilità di gestire pratiche a distanza comporta infatti una significativa riduzione degli spostamenti, contribuendo al contenimento dei consumi di carburante e alla diminuzione delle emissioni inquinanti. Un beneficio tangibile soprattutto nel contesto attuale, caratterizzato dall’aumento dei costi energetici e dalla crescente attenzione verso la tutela ambientale. Inoltre, la digitalizzazione dei processi amministrativi permette un utilizzo più efficiente delle risorse, con un risparmio in termini di carta, tempi e costi, sia per l’amministrazione che per i cittadini».

«L’attivazione dello sportello telematico rappresenta un traguardo significativo per il nostro Comune – ha detto il sindaco Patrizio Leonelli – non si tratta soltanto di innovazione tecnologica, ma di un vero e proprio cambio di paradigma nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Vogliamo offrire servizi più accessibili, ridurre le distanze e semplificare la vita quotidiana delle persone. Allo stesso tempo, questo strumento si inserisce in una visione più ampia, orientata alla sostenibilità: meno spostamenti significano meno traffico, meno emissioni e un minore impatto ambientale. In un periodo in cui il costo dei carburanti incide fortemente sulle famiglie, rendere i servizi disponibili online è anche una forma concreta di sostegno economico. Continueremo a investire in soluzioni innovative che migliorino l’efficienza dell’Ente e la qualità dei servizi, con l’obiettivo di costruire una comunità sempre più moderna, sostenibile e inclusiva».