8 Ottobre 2022

ore 09:17

Il master di II livello "Manager di dipartimenti farmaceutici" è partito con la sua 20esima edizione nella sede distaccata di Unicam a San Benedetto in collaborazione con l'ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo e la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie. Per celebrare il successo del master diretto dal professor Carlo Cifani in tanti si sono ritrovati all'auditorium Benedetto XIII di Camerino in occasione del convegno "Farmaci e medical devices: nuova governance tra presente e futuro". Il saluto del rettore Claudio Pettinari ha aperto i lavori, con protagonisti tra gli altri il presidente Sifo Arturo Cavaliere e il primario emerito dell'Ospedale di Bergamo e coordinatore scientifico del Master Gian Carlo Taddei.