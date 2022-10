«L’area a nord della Lampara

per la tutela del fratino»

CIVITANOVA - L'ecologo di "Ascoltiamo la città" Marco Cervellini chiede di inserire nell'individuazione delle aree regionali da tutelare anche l'area floristica 49

Individuazione delle aree dunali per la nidificazione del fratino, la regione Marche ha richiesto ai comuni costieri di regolamentare le aree da tutelare per la nidificazione del fratino, un uccello che depone le uova nelle spiagge. Alla sollecitazione ha risposto Marco Cervellini di “Ascoltiamo la città” ed ecologo della vegetazione e ha segnalato al comune di Civitanova la mancata individuazione dell’area floristica 49 (a nord dello stabilimento Lampara).

«Tale area è protetta dalla legge regionale e dovrà quindi essere tutelata in vista del passaggio della pista ciclo-pedonale adriatica. Allo stesso tempo si è confermato correttamente l’individuazione dell’area floristica n.48, definita come “Tre Case” grazie al lavoro svolto sin dal 2014 per la sua tutela – spiega Cervellini – si è inoltre confermata la segnalazione del sito corrispondente alla foce del Fiume Chienti che è quindi formalmente individuato come importante ecosistema da tutelare, e visto l’accordo di programma per il ponte ciclopedonale della ciclovia adriatica si è indicata la necessità di un monitoraggio dei siti pre-intervento in accordo con la richiesta di regolamentazione inviata dalla Regione Marche. A fine di evidenziare la necessità di uno sforzo trasversale per i temi ambientali e in particolare per la conservazione della natura, la lista “Ascoltiamo la Città” ribadisce l’importanza di una condivisione delle scelte basata sull’ informazione e concertazione con la cittadinanza e l’adozione di criteri tecnico-scientifici oggettivamente valutabili».

