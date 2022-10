1 Ottobre 2022

ore 12:53

La scienza dà spettacolo, anche quest'anno Unicam protagonista di "Sharper - La Notte Europea dei Ricercatori" con tanti appuntamenti dalla mattina alla sera di ieri. Tra questi nel pomeriggio la bellezza del mondo vegetale a cura del corso di laurea in Ambiente e Gestione Sostenibile delle Risorse Naturali. Poi in serata un altro appuntamento che ha attirato molto l'attenzione “La scienza a pennelli” in cui docenti, ricercatori e ricercatrici, dottorande, studenti e studentesse delle cinque scuole di ateneo hanno raccontato la scienza al pubblico presente attraverso famose opere d’arte, supportati da esperimenti “esplosivi". Con la sorpresa del pro rettore Graziano Leoni alla chitarra insieme allo storico dell'arte Alessandro Del Priori.