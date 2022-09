«Dipendenti della Rsa a rischio,

dovevano essere assunti all’Ircer»

RECANATI - I sindacati Cgil e Cisl chiedono l'intervento di Asur e assessore regionale per salvare il posto di lavoro di 13 persone

23 Settembre 2022 - Ore 14:24 - caricamento letture

Alla Rsa di Recanati 13 persone a rischio di perdere il lavoro e i soldi degli stipendi arretrati che aspettano da giugno. Le segreterie regionali e territoriali della Funzione pubblica di Cgil e Cisl hanno sollecitato l’intervento dell’Asur e dell’assessore Filippo Saltamartini. «L’Area vasta 3, in vista della cessazione dell’appalto, aveva proposto la gestione provvisoria della struttura alla Fondazione Ircer di Recanati, che avrebbe dovuto assumere i dipendenti della Rsa – dicono i sindacati. Questa scelta avrebbe soddisfatto sia le legittime aspettative dei lavoratori, che le garanzie sulla qualità e continuità assistenziale. Inaspettatamente, Ircer ha avviato una ricerca di personale da adibire alla Rsa, il che confermerebbe una scelta che sentiamo di definire “scellerata”, che avrebbe come conseguenza lasciare 13 famiglie prive di una fonte di reddito e 19 ospiti senza chi, ormai da anni, li assiste e accudisce. Le organizzazioni sindacali chiedono che si affidi la gestione della Rsa a chi sia in grado di riassorbire il personale della Rsa, tutelando gli ospiti».

