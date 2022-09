Motovedetta sfida onde di 3 metri (Video)

LE IMMAGINI del mare mosso a Civitanova. L'imbarcazione della Guardia costiera è uscita per dare supporto in una emergenza a San Benedetto

17 Settembre 2022 - Ore 18:53 - caricamento letture La motovedetta della Capitaneria

Onde fino a tre metri e raffiche di vento a 35 nodi non hanno impedito alla motovedetta Cp 839 della Capitaneria di Civitanova di uscire in mare per un’attività di supporto alla capitaneria di San Benedetto per un’emergenza poi rientrata.

Un’operazione davvero impressionante per la mareggiata e il mare grosso e agitato. Il rientro in porto è stato catturato da alcune immagini spettacolari che hanno mostrato la difficoltà, ma anche la perizia e competenza degli uomini della Capitaneria di porto diretta dal comandante Ylenia Ritucci che sono riusciti a sfidare i marosi e la corrente che rischiava di risucchiare l’imbarcazione e alfine fare rientro nell’area portuale.

