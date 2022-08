Miss Marche è di Civitanova,

Glelany Cavalcante sogna in grande:

«Voglio la vittoria» (Foto/Video)

BELLEZZA - La 28enne di origini brasiliane è stata eletta al Varco sul Mare. Si definisce una donna determinata e sognatrice: «Io sono italiana, i miei nonni furono accolti in Brasile e ora per me è come tornare a casa. Sono felice di raccontare questa meravigliosa regione». Sono anche state assegnate le fasce di Miss Sorriso Marche a Shari Romoli, 21 anni di Pollenza, e Miss Social Marche ad Annalisa Signorile, 24 anni di San Benedetto

È la civitanovese Glelany Cavalcante, 28 anni di origini brasiliane, la nuova Miss Marche. «Provo tanta gratitudine – le prime parole della Cavalcante sul palco, appena ricevuta la corona – Per me è stato un percorso stupendo e sono onorata di poter rappresentate la mia città e questa regione, che è eccellenza in cultura, moda, cibo e non solo».

La “reginetta” n. 21 è stata incoronata ieri, domenica 28 agosto, a Civitanova, nel corso delle finali regionali del noto concorso di bellezza che si sono svolte al Varco sul Mare alla presenza di un numerosissimo pubblico. «Sono una donna sognatrice ma determinata – ha raccontato la neo Miss – diventare Miss Italia è il mio prossimo obiettivo. Sono felice di portare la fascia di Miss Marche e di raccontare questa meravigliosa regione». Cavalcante è la miss più grande eletta quest’anno: «Il titolo di Miss comporta maturità e credo che qualche anno in più mi aiuterà. Sono molto sicura di me stessa e voglio la vittoria». Iscritta dal marito al concorso, è pronta a battersi per la vittoria e ha come modello Denny Mendez, prima Miss Italia di origine straniere eletta nel 1996: «Io sono italiana, i mie nonni sono andati in Brasile e sono stati accolti, io sono tornata in Italia ed è bello questo scambio culturale, è come se tornassi a casa. Basta con questi stereotipi».

Nel corso della serata che ha avuto tra gli ospiti anche la ex campionessa jesina e sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. Sono anche state assegnate altre fasce: Miss Sorriso Marche è andata a Shari Romoli, 21 anni di Pollenza, mentre quella di Miss Social Marche ad Annalisa Signorile, 24 anni di San Benedetto del Tronto. Cavalcante era già stata premiata in precedenza come Miss Kissimo Biancaluna, con il titolo che passa ad Eleonora Valentini, 18 anni di Sant’Elpidio a Mare. La classifica finale di Miss Marche ha visto al secondo posto Giada Preziuso, 18 anni di Sassoferrato (Miss Eleganza Marche), terza Sara Matrullo, 18 anni di Fermo (Miss Cinema Marche). La serata, condotta da Marco Zingaretti e Sara Croce, ha visto tra gli ospiti Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018 e Miss Marche 2021, Emma Calì.

Tra i vari momenti di spettacolo e musica, sono intervenute le atlete della squadra nazionale Junior della società ginnastica Fabriano, con le campionesse d’Italia per sei anni consecutivi dal 2013 al 2022 e la show girl e Dj siciliana Deborah Savasto. Hanno animato l’evento, le eccezionali voci di Alex Barbieri e Dominguez, artisti nascenti del nostro territorio. La finale regionale Miss Italia è organizzata dal Comune di Civitanova e Azienda Teatri di Civitanova.

(Foto e video Federico De Marco)

