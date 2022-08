“Toc Talent of Civitanova”

trasloca al teatro Rossini

MANIFESTAZIONE posticipata a sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre viste le richieste di partecipazione di gran lunga superiori ad ogni aspettativa della vigilia

19 Agosto 2022 - Ore 11:03 - caricamento letture

«Per motivi di natura tecnico-artistica, anche legati alle richieste di partecipazione di gran lunga superiori ad ogni aspettativa della vigilia, il Festival “Toc Talent of Civitanova” si svolgerà al teatro Rossini e, pertanto, si è posticipato l’evento nelle date di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2022». Ad annunciarlo in una nota la direzione artistica della manifestazione. «La serata del 30 settembre varrà come semifinale a cui seguirà la finale del primo ottobre, che vedrà la partecipazione di 12 artisti concorrenti, da cui uscirà il vincitore della prima edizione del Festival “Toc Talent of Civitanova”. Lunedì 5 settembre saranno resi noti, sul sito www.toc.show, i nomi dei concorrenti selezionati per la semifinali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA