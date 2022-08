Sei serate col dialetto

MACERATA - Giunta alla 16esima edizione, la rassegna teatrale torna nel quartiere di Collevario da sabato 23 a domenica 28 agosto

19 Agosto 2022 - Ore 14:41 - caricamento letture

Giunta alla 16esima edizione, torna nel quartiere di Collevario, a Macerata, la rassegna teatrale “Dialetto che piacere”. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Palcoscenico e dal centro sociale Anziani è patrocinata dal comune di Macerata e si avvale della collaborazione della parrocchia Buon Pastore e del circolo Acli Collevario. La rassegna si svolgerà sul campo polivalente del Buon Pastore da sabato 23 a domenica 28 agosto, alle 21,30. Sei serate di divertimento e svago con altrettante rappresentazioni di alto livello amatoriale.

Si inizia martedì 23 agosto con l’associazione di promozione sociale Palcoscenico che porta in scena “Il piccolo teatro itinerante”, spettacolo di figura per grandi e bambini di Maila Minati ed Elena Cicconi mentre il giorno seguente, mercoledì 24 agosto, in programma “Tutti boni de chiacchierà” di Lorenda Cont con l’Aps Nuove Cappellette di Porto San Giorgio.

Il 25 agosto il gruppo teatrale Avis di Montecassiano presenterà invece “I mafiusi”, di Paolo Carassai che cura anche la regia dello spettacolo e il 26 agosto sarà la volta di “Il vagatrio e il capitano”, una serata di folk napoletano a cura del Gruppo folk del capoluogo partenopeo.

Sabato 27 agosto sul palcoscenico l’Aps Amici del teatro fermano con “Vasta che se magna! Lo rresto non conta” di Luisa Di Marte anche regista dello spettacolo. Gran finale domenica 28 agosto con “L’armadietto” di Aldo Di Benedetti con l’Aps Il focolare di Loreto e la regia di Rita Papa. Il costo del biglietto per assistere agli spettacoli è di 5 euro.

