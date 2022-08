Pioggia, auto ferme in superstrada

e scoppia una lite all’area di servizio

CORRIDONIA - Piante e rami caduti, fango sulle strade, piccole frane a causa del maltempo. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco dalle 13. La polizia stradale è intervenuta per una contesa tra due automobilisti legata ad un posto sotto una pensilina

Fioccano danni per la pioggia: piante e rami caduti, frane, allagamenti e anche liti lungo la superstrada. Dalle 13 di oggi pomeriggio nella zona di Macerata si è scatenato un temporale che ha causato una serie di problemi. Quelli più evidenti ci sono stati lungo la superstrada, direzione mare, nella zona di Corridonia, dove alle 15,30 era in corso un intervento dei vigili del fuoco. Alcuni automobilisti hanno dovuto fermarsi, alcuni sono entrati nelle aree di servizio della zona. In una di queste due automobilisti si sono messi a litigare. Il problema è il riparo sotto una pensilina. Stava grandinando e un automobilista ha parcheggiato sotto la pensilina di traverso, in questo modo impedendo ad un altro di poter mettere a riparo la vettura. Da qui è nata una discussione tra i due e sul posto è intervenuta la polizia Stradale. I fatti sono avvenuti intorno alle 15. Diversi gli interventi in corso da parte dei vigili del fuoco per problemi di piccole frane e alberi e rami caduti a causa della pioggia.

