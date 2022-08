Il Giardino delle Farfalle

racconta le leggende dei Sibillini

CESSAPALOMBO - Sabato alle 21,30 lo scrittore Diego Mecenero, esperto delle leggende dei Monti Azzurri, guiderà la narrazione spettacolo sui miti della Grotta della Sibilla e del Lago di Pilato

19 Agosto 2022 - Ore 10:02 - caricamento letture

Le leggende dei monti incantati raccontate in un luogo da favola, il Giardino delle Farfalle di Cessapalombo. È in programma per sabato 20 agosto alle 21.30 la narrazione-spettacolo per scoprire gli aspetti magici dei Monti Azzurri, da sempre al centro di miti e leggende.

Protagonista Diego Mecenero, autore del libro “Le affascinanti leggende dei Monti Sibillini” (Edizioni Ephemeria) un vero e proprio best seller fra le regioni Marche e Umbria grazie alla completezza delle informazioni sull’argomento, corredate da un’ampia documentazione storico-iconografica e dalle bellissime illustrazioni di Chiara Silvia Salvini appositamente realizzate per il volume.

L’appuntamento, in grado di affascinare sia grandi che piccini, sarà un vero e proprio spettacolo in cui si racconterà la magica storia della Grotta della Sibilla e le misteriose vicende legate al Lago di Pilato. I racconti saranno accompagnati dalla proiezione di suggestive immagini, con l’intervento artistico di due attori: Sonia Cesarini (la Sibilla) e Giampiero Piorico (il Negromante) e dalle musiche originali eseguite dal vivo da Antonello Andreani. Prima dell’evento sarà organizzata anche una degustazione con le prelibatezze preparate dalla cucina del Giardino delle Farfalle. La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Per maggiori informazioni: Facebook “Il Giardino delle farfalle” – Tel 340 2522383.

