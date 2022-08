Ecco il nuovo corso dell’Ancona.

Tiong: «Quello che vedo è uno spettacolo,

sono qui per vincere» (Foto)

LA PRESENTAZIONE della squadra al Porto Antico, oltre 2mila tifosi in festa. Presente anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Il patron: «Lavoriamo in un progetto a lungo termine per essere ancora più forti, possiamo raggiungere ottimi risultati». Canil: «Tiong un treno su cui non potevamo salire»

19 Agosto 2022 - Ore 11:23 - caricamento letture

Si alza il sipario sulla nuova stagione dell’Ancona. Ieri sera, al Porto Antico, oltre duemila tifosi hanno accolto e abbracciato la squadra che affronterà il prossimo campionato di Lega Pro.

Tanto l’entusiasmo intorno alla società che il patron Tony Tiong sta costruendo. Tanti cori, fumogeni e bandiere biancorosse sotto il palco su cui ha preso parola l’imprenditore malese: «Quello che vedo è uno spettacolo. Sono molto felice – esordisce Tony Tiong, con in sottofondo i canti di incitamento dei supporters dorici -. Anche io sono qui per vincere – risponde -. Questo è più di quello che mi aspettavo. Sono motivato per lavorare più duro e per raggiungere l’obiettivo. Tutti noi lavoriamo in un progetto a lungo termine per rendere l’Ancona ancora più forte. Abbiamo un team forte e possiamo raggiungere ottimi risultati. Per farlo, abbiamo anche bisogno del vostro supporto. Ci divertiremo. Forza Ancona».

Tanti i presenti e gli ospiti della serata. Oltre ai calciatori, a mister Gianluca Colavitto, allo staff tecnico e al ds Francesco Micciola («La squadra è stata rivoluzionata. Sicuramente i ragazzi suderanno la maglia. Mi auguro che faremo bene. Ringrazio il pubblico, speriamo di dare soddisfazioni»), non poteva mancare il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e l’assessore allo sport Andrea Guidotti. Intervenuto anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che ha sottolineato ancora una volta la bontà del progetto “Matelica” che ha poi portato la squadra nel capoluogo marchigiano. Fautori di tutto questo la coppia Roberta Nocelli (ora supportata pure dal lavoro dell’altro amministratore delegato Roberto Ripa) e Mauro Canil.

Proprio quest’ultimo ha voluto salutare la piazza anconetana. «Tony Tiong è stata una sorpresa un po’ per tutti. È un treno su cui non potevamo salire. Nel campionato passato abbiamo fatto quello che potevamo fare. Ribadisco che non si può fare calcio senza tifosi: siete stati la forza trainante quando i giocatori erano in campo. Vi ringrazio, ho notato la vostra vicinanza nel momenti difficili – conclude Mauro Canil -. Ora dobbiamo continuare, i progetti vanno avanti e bene. La società si sta strutturando in maniera importante. Il tutto per merito delle forze di Tiong, con nuove persone. Tra questo c’è la realizzazione della cittadella sportiva, grazie alla collaborazione dell’amministrazione, che non è mai scontata».

(foto di Giusy Marinelli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA