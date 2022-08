Due progetti per Valfornace,

pubblico e privato insieme:

restyling di ex cinema e scuola

PNRR - Il Comune ha pubblicato due bandi legati al rilancio del territorio. «Mettiamo a disposizione di privati il patrimonio pubblico per il recupero e la valorizzazione per scopi utili alla nostra comunità»

Il comune di Valfornace ha pubblicato due avvisi pubblici per la selezione di proposte di progetti ai fini dell’attuazione del bando legato al rilancio economico e sociale e a turismo, sport, cultura e inclusione. Il bando fa riferimento a una delle due ordinanze attuative del Pnrr, emanate dal commissario Giovanni Legnini il 30 giugno scorso, che è destinata a dare contributi per iniziative di partenariato speciale pubblico – privato per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale e sociale nell’ottica di uno sviluppo sostenibile del territorio.

Il primo dei due avvisi, con una dotazione che non può superare i 2,5 milioni di euro, riguarda al cinema teatro comunale che si trova in via Roma, a Pievebovigliana. L’edificio si sviluppa su due livelli: al piano terra si trovano il foyer, i servizi e la platea, mentre al piano primo si trovano la galleria e la saletta di proiezione.

Il secondo avviso, invece, interessa l’ex scuola di Fiordimonte, con una dotazione anche in questo caso che non può superare i 2,5 milioni di euro. Realizzato negli anni Cinquanta, e utilizzato come tale fino agli anni Novanta e solo successivamente destinato ad ospitare attività commerciali, l’edificio si estende su un unico piano fuori terra ed occupa circa 350 metri quadrati.

«Lo scopo dei due bandi è favorire lo sviluppo, la crescita occupazionale, l’inclusione sociale anche attraverso il terzo settore, il turismo, la cultura, valorizzando il patrimonio storico-culturale, ambientale sociale del territorio – si legge nella nota del comune di Valfornace -. L’amministrazione, attraverso le due proposte, intende selezionare i progetti più idonei e coerenti con le finalità descritte mettendo a disposizione di privati il patrimonio pubblico per il recupero e la valorizzazione per scopi utili alla stessa comunità».

Le due proposte:

https://www.comune.valfornace.mc.it/avvisi-cms/ricerca-partenariato-pubblico-privato-per-il-cinema-teatro-ocsr-30-2022-macromisura-b-sub-misura-b2/

https://www.comune.valfornace.mc.it/avvisi-cms/ricerca-partenariato-pubblico-privato-per-lex-scuola-di-fiordimonte-ocsr-30-2022-macromisura-b-sub-misura-b2/

