Auto travolge una carrozzina

CIVITANOVA - Incidente in viale Matteotti, un uomo portato in ospedale

19 Agosto 2022 - Ore 19:01 - caricamento letture

Auto investe un uomo in carrozzina a Civitanova. L’incidente è avvenuto intorno alle 18,20 di questo pomeriggio in viale Giacomo Matteotti. Lì, all’altezza di piazza Gramsci una Renault Clio, per cause in corso di accertamento (sul posto la polizia stradale sta conducendo i rilievi), ha investito un uomo che stava attraversando la strada su una sedia a rotelle. Immediati i soccorsi sul posto da parte del 118. Il ferito è stato poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Le condizioni dell’uomo non sono gravi.



(Foto di Federico De Marco)

© RIPRODUZIONE RISERVATA