Vandali nei parchi,

danneggiati i giochi dei bimbi

«Intensificheremo i controlli»

MACERATA - Nel mirino i giardini Diaz, il parco di Fontescodella e le zone verdi del quartiere Vergini e di viale Indipendenza, danni per migliaia di euro. L'assessore Renna: «Azioni provocatorie che dimostrano una mancanza di senso civico, cioè di rispetto degli altri»

18 Agosto 2022 - Ore 12:10 - caricamento letture

Vandali in azione a Macerata, danneggiati diversi giochi per i bimbi. Danni per migliaia di euro. Ad essere presi di mira i giardini Diaz, il parco di Fontescodella e le zone verdi del quartiere Vergini e di viale Indipendenza.

L’assessore alla Sicurezza, al Decoro e ai Parchi pubblici Paolo Renna: «Quello che è pubblico è dell’intera cittadinanza, di conseguenza ognuno di noi deve perdersene cura come se fosse suo ma, purtroppo, qualcuno sembra proprio non capirlo. Il recupero dei giochi danneggiati sarà difficile e, nel caso in cui non ci si riuscisse, l’Amministrazione comunale dovrà impegnare nuove risorse. Quello che mi preme sottolineare – prosegue Renna – è che il danno più grave lo hanno subito i bambini che ora si trovano senza più giochi dal momento che siamo stati costretti a metterli in sicurezza e quindi a chiuderli. Quelle effettuate sono azioni provocatorie che dimostrano una mancanza di senso civico, cioè di rispetto degli altri e delle regole di vita di una comunità. L’Amministrazione comunale, comunque, si impegna ad attenzionare maggiormente le aree verdi intensificando i controlli anche con la presenza di agenti della Polizia locale in borghese. Infine, chiedo ai cittadini di segnalare alla Polizia locale eventuali comportamenti scorretti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA