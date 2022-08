Med Store Tunit, primo raduno

poi il via alla preparazione

VOLLEY A3 - Oggi al Banca Macerata Forum raduno della squadra di coach Gulinelli, da lunedì si ricomincia a sudare in vista della prossima stagione. Esordio il 9 ottobre a San Giustino

Si avvicina l’inizio della nuova avventura biancorossa in Serie A. La stagione 2022/2023 sta per cominciare: l’appuntamento con la preparazione è fissato ufficialmente per lunedì, ma intanto nel pomeriggio di oggi alle 17 la squadra si raduna per la prima volta.

Al Banca Macerata Forum ci saranno quest’anno diverse novità, a partire dalla guida tecnica affidata al coach Flavio Gulinelli, che avrà al suo fianco uno staff tecnico collaudato e affidabile. La Med Store Tunit riparte dopo una stagione difficile, dove è riuscita comunque a confermarsi al vertice della Serie A3, fermandosi in semifinale di play-off. Le ambizioni per il prossimo campionato non sono cambiate, con la società e la squadra decise a regalare nuove emozioni ai tifosi biancorossi e arrivare fino in fondo alla stagione per giocarsi la promozione. Agli ordini del coach Gulinelli è stato allestito dal ds Modica un roster competitivo, partendo da un gruppo unito di giocatori che conoscono bene l’ambiente biancorosso, al quale stati aggiunti innesti di esperienza e qualità oltre a giovani di grande prospettiva. La curiosità attorno a questa nuova Med Store Tunit è tanta così come l’entusiasmo di un gruppo che ha voglia di fare bene e portare in alto il nome di Macerata. Intanto ci sarà tanto lavoro da fare in queste settimane tra palestra e amichevoli, per arrivare pronti alla gara di esordio, fissata per il 9 ottobre quando i biancorossi affronteranno in trasferta la ErmGroup San Giustino.

